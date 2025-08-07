Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές πριν από τις ανακοινώσεις της BoΕ για τα επιτόκια

Άνοδο εμφανίζουν για την Πέμπτη οι περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, με την προσοχή των επενδυτών να είναι «μοιρασμένη» μεταξύ των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και των αποφάσεων για τα επιτόκια.

Υπενθυμίζεται πως οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Οι θεαματικές διακυμάνσεις τους, κινούνται στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Για την Ελβετία, δεν υπήρξε συμφωνία για αποφυγή των αμερικανικών δασμών 39% στην ευρωπαϊκή χώρα, εξαιρώντας τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους δασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Ελβετίας εντός της Πέμπτης, για τα εξεταστούν τα επόμενα βήματα της Ζυρίχης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Στο «μέτωπο» των επιτοκίων, η προσοχή βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) που αναμένεται να ανακοινώσει το μεσημέρι της Πέμπτης μείωση των επιτοκίων της κατά 0,25%. Οι αναλυτές θα εστιάσουν στα κατά πόσο η BoE θα αφήσει περιθώριο για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής από το φθινόπωρο, εν μέσω των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που καταγράφονται στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εξάλλου και πηγαίνοντας στη Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανακοίνωσε στοιχεία που κινήθηκαν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο για το εμπορικό ισοζύγιο όσο και για τη βιομηχανική παραγωγή.

Η εικόνα στα ταμπλό