Γερμανία: Κοντά σε χαμηλό 3,5 ετών οι εξαγωγές στις ΗΠΑ - «Βουτιά» στη βιομηχανική παραγωγή

Χειρότερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο και τη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, σε ένα σημάδι για τις επιπτώσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης λόγω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε η Destatis, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας διαμορφώθηκε στα 14,9 δισ. ευρώ έναντι 18,5 δισ. ευρώ τον Μάι και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στα 17,3 δισ. ευρώ.

Οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 0,5%.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 2,1% σε σύγκριση με τον Μάιο, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη μείωση και φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία για τον Ιούνιο συρρικνώθηκε σε μηνιάιο επίπεδο κατά 1,9% έναντι πτώσης 1,2% τον Μάιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια πτώση 0,5%.

Σε ετήσιο επίπεδο η βιομηχανική παραγωγή εμφάνισε πτώση 3,6% έναντι συρρίκνωσης 1% τον Μάιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πτώση 1%.