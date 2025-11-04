Η τάση πώλησης τίτλων με ζημία για την αντιστάθμιση των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών εντάθηκε στα τέλη του Οκτωβρίου , η οποία ενδέχεται να επιταχυνθεί εκ νέου τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με αναλυτές της Wolfe Research.

Η λεγόμενη tax-loss selling (ή harvesting) είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται συχνά από επενδυτές που επιδιώκουν να μειώσουν το φορολογικό τους βάρος χωρίς να αλλάξουν ριζικά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους.

Αυτός ο τύπος συναλλακτικής δραστηριότητας τείνει να γίνεται πιο εμφανής προς το τέλος του ημερολογιακού έτους, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αποδόσεις των θέσεών τους και τον καλύτερο τρόπο μείωσης των φόρων που οφείλουν.

Όπως ανέφερε το investing.com, σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, οι αναλυτές της Wolfe επισήμαναν ότι το καλάθι μετοχών με φορολογικές ζημίες που παρακολουθούν σημείωσε πτώση 7% την περασμένη εβδομάδα και κατά τη διάρκεια της «πρώτης φάσης» αυτών των πωλήσεων από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, υπολειπόμενο του S&P 500 της Wall Street.

Πρόσθεσαν ότι, ιστορικά, αυτές οι μετοχές ανέκαμψαν κατά τις πρώτες 10 ημέρες διαπραγμάτευσης του Νοεμβρίου, «μόνο για να πουληθούν ξανά» κατά το δεύτερο μισό του μήνα έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι πωλήσεις από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου συχνά οφείλονται εν μέρει στις ετήσιες διανομές μερισμάτων και άλλων κεφαλαιακών κερδών που τα αμοιβαία κεφάλαια υποχρεούνται να πραγματοποιούν στους μετόχους τους, συνήθως τον Δεκέμβριο.