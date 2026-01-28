Η άνοδος του ευρώ και οι κεντρικές τράπεζες προκαλούν νευρικότητα στις ευρωαγορές

Νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές για την Τετάρτη, με τους επενδυτές να προβληματίζονται από την άνοδο του ευρώ έναντι του δολαρίου και να βρίσκονται εν αναμονή των αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη.

Σημειώνεται πως νωρίτερα μέσα στην Τετάρτη το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου από το 2021, στον απόηχο των δηλώσεων που έκανε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το νόμισμα των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως είναι θετικός στην περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος στο μέλλον, ενώ πρόσθεσε πως τα τωρινά επίπεδα του δολαρίου είναι σε εξαιρετικά επίπεδα, «ρίχνοντας» πρόσκαιρα σε χαμηλό 4 ετών τον δείκτη δολαρίου (ένα «καλάθι» με την πορεία του δολαρίου έναντι 6 νομισμάτων που είναι βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ).

Η αποδυνάμωση του δολαρίου και η ενίσχυση του ευρώ έφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της για να στηρίξει το κοινοτικό νόμισμα.

Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ και κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, υποστήριξε πως μέχρι στιγμής τα κέρδη του ευρώ είναι «μέτρια» αλλά πρόσθεσε πως ίσως χρειαστεί να ληφθεί δράση από την ευρωτράπεζα εφόσον συνεχιστεί η ανατίμηση του νομίσματος.

Εν μέσω των παραπάνω, οι αγορές άλλαξαν ανοδικά τις εκτιμήσεις του για το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ μέχρι το καλοκαίρι, «βλέποντας» πλέον 25% πιθανότητες για μείωση μέχρι τον Ιούνιο (έναντι 15% την Τρίτη).

Μένοντας στα των κεντρικών τραπεζών, με ενδιαφέρον θα αποτιμηθεί η απόφαση που θα ανακοινώσει η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική της πολιτικής, χωρίς να αναμένεται αλλαγή στο εύρος των βασικών επιτοκίων της.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της ASML ανέβαινε άνω του 6% στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, αφού ανακοίνωσε παραγγελίες που ήταν υπερδιπλάσιες των εκτιμήσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η εικόνα στα ταμπλό