Η ASML, o μεγαλύτερος προμηθευτής εξοπλισμού για παραγωγή computer chip στον κόσμο, εμφάνισε για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παραγγελίες που ήταν υπερδιπλάσιες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, εν μέσω των μεγάλων επενδύσεων για τα chip Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο ολλανδικός τεχνολογικός όμιλος ανακοίνωσε πως οι παραγγελίες διαμορφώθηκαν σε 13,2 δισ. ευρώ έναντι 5,4 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Visible Alpha ανέμεναν ένα ποσό στα 6,3 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα της ASML διαμορφώθηκαν στα 9,72 δισ. ευρώ έναντι 9,57 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η εταιρεία εκτιμά πως οι καθαρές πωλήσεις της για το σύνολο του 2026 θα κυμανθούν από τα 34 έως τα 39 δισ. ευρώ (έναντι 35,15 δισ. στις εκτιμήσεις των αναλυτών). Ακόμα, η ASML ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, έως και 12 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2028.

«Τους τελευταίους μήνες, πολλοί από τους πελάτες μας έχουν εκφράσει μια σαφώς πιο θετική εκτίμηση για τη μεσοπρόθεσμη κατάσταση της αγοράς, βασισμένη κυρίως σε πιο ισχυρές προσδοκίες για τη βιωσιμότητα της ζήτησης που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ASML, Κριστόφ Φουκέ.

Η αύξηση των παραγγελιών έρχεται καθώς αρκετοί από τους πελάτες της ASML που κατασκευάζουν τσιπ αυξάνουν τα επενδυτικά τους σχέδια εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για εξοπλισμό AI που χρειάζονται οι «κολοσσοί» του cloud computing, όπως η Microsoft, η Amazon και η Google.

Η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού

Ξεχωριστά, η ASML ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα προχωρήσει σε περικοπή 1.700 θέσεων εργασίας, κυρίως από στελέχη σε ηγετικές θέσεις, σε Ολλανδία και ΗΠΑ.

Η μείωση του προσωπικού είναι η μεγαλύτερη που έχει δει η εταιρεία σε απόλυτους αριθμούς, μετά από παρατεταμένη επέκταση κατά τη δεκαετία του 2010 και του 2020.