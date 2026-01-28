Κόχερ (ΕΚΤ): Πιθανή μια νέα μείωση των επιτοκίων, αν συνεχιστεί η ανατίμηση του ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης των επιτοκίων, εάν η περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό, δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, σε συνέντευξή του στη Financial Times που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο Κόχερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε ότι η πρόσφατη ενίσχυση του ενιαίου νομίσματος έναντι του δολαρίου είναι «μέτρια» και δεν δικαιολογεί προς το παρόν κάποια πολιτική αντίδραση.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη ανατίμηση θα μπορούσε να πιέσει προς τα κάτω τις τιμές των εισαγωγών και να επηρεάσει τις προοπτικές του πληθωρισμού της ΕΚΤ.

«Εάν το ευρώ συνεχίσει να ανατιμάται, σε κάποιο στάδιο αυτό μπορεί φυσικά να δημιουργήσει μια ορισμένη ανάγκη για αντίδραση σε όρους νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Κόχερ στους FT. «Όχι όμως λόγω της ίδιας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά επειδή η συναλλαγματική ισοτιμία μεταφράζεται σε χαμηλότερο πληθωρισμό».

Το ευρώ ανέβηκε σε υψηλό τεσσάρων ετών, στα 1,199 δολάρια την Τρίτη, επεκτείνοντας τα κέρδη του καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών για τους κινδύνους της αμερικανικής πολιτικής και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο Κόχερ δήλωσε ότι ένα ισχυρότερο ευρώ μπορεί να μειώσει τις τιμές των εισαγωγών, αλλά και να βλάψει την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης, ιδίως έναντι των αμερικανικών εταιρειών.

Τέλος, προειδοποίησε επίσης ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το εμπόριο παραμένουν υψηλοί, παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω την περασμένη εβδομάδα από τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες λόγω των εντάσεων που σχετίζονται με τη Γροιλανδία.