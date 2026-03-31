Ευρωαγορές: Υποτονικό το κλίμα-Κλείνει ο χειρότερος μήνας της 6ετίας

Ο STOXX 600 οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από το 2020, εν μέσω αναταράξεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, με το κλίμα σήμερα στο άνοιγμα των ευρωαγορών να είναι επιφυλακτικό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης παραμένει αμετάβλητος (-0,08%) καταγράφοντας πτώση 8,2% τον Μάρτιο και είναι σε τροχιά να διακόψει ένα κερδοφόρο σερί οκτώ μηνών και να καταγράψει την πρώτη τριμηνιαία πτώση του στα 5 τελευταία τρίμηνα.

Οι μετοχές των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σημειώνουν άνοδο 0,8%.

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε την Τρίτη, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν τον Μάρτιο κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά σημείωσαν απότομη πτώση στο τέλος του μήνα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν διέκοψε την προμήθεια πετρελαίου, ανεβάζοντας τις τιμές και επιβαρύνοντας τις προσδοκίες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές αναμένουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης αργότερα μες στην ημέρα, τα πρώτα στοιχεία από την έναρξη του πολέμου, για να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στις οικονομίες της περιοχής.

Μεταξύ των μετοχών που σημείωσαν μεταβολές, η Unilever σημείωσε άνοδο 0,7% μετά την ανακοίνωση του ομίλου ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων με τον παραγωγό μπαχαρικών McCormick η οποία θα αποφέρει στον κολοσσό των καταναλωτικών προϊόντων περίπου 15,7 δις. δολάρια σε μετρητά.