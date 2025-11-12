Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα στο άνοιγμα εν αναμονή της λήξης του shutdown

Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν κέρδη στο άνοιγμα της Τετάρτης, διατηρώντας τη θετική δυναμική που παρατηρήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την ελπίδα ότι το shutdown στις ΗΠΑ θα τελειώσει σύντομα.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιθανόν να επαναλειτουργήσει ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας, αφού το βράδυ της Δευτέρας η Γερουσία ψήφισε ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο έχει πλέον προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τελική ψηφοφορία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,43% λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών την Τετάρτη, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους τομείς να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE, ο οποίος έχει σημειώσει ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες συνεδριάσεις, σημειώνει άνοδο 0,23% με τον γερμανικό DAX να καταγράφει επίσης άνοδο 0,8%. Ο γαλλικός CAC 40 έχει ανοίξει με άνοδο 0,4% και ο ιταλικός FTSE MIB, ο οποίος την Τρίτη ξεπέρασε το υψηλό του 2007, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από το 2001, σημειώνει άνοδο 0,7%.

Ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οδηγεί την των κερδών με άνοδο 1,4%, ενώ ο βρετανικός SSE σημειώνει άνοδο 12,3% μετά την ανακοίνωση ενός πενταετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 33 δισ. λιρών στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των ρυθμιζόμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των δραστηριοτήτων του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, ο γαλλικός πάροχος κουπονιών Edenred σημειώνει πτώση 10% και προκάλεσε διακοπή των συναλλαγών μετά τη μείωση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026, επικαλούμενος τις επικείμενες ρυθμιστικές αλλαγές στο σύστημα κουπονιών γευμάτων και τροφίμων στη Βραζιλία.

Την Τετάρτη, αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Infineon Technologies, E.ON, Experian, Alcon, RWE, Bayer, Swiss Life, Poste Italiane, SSE και ABN Amro.