Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα - Ράλι στις μετοχές ενέργειας

Ήπια κέρδη καταγράφουν στο άνοιγμά τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους traders να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα σημαντικών εταιρειών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,2% την ώρα που οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν επίσημα την Πέμπτη το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Με εξαίρεση τον DAX στη Φρανκφούρτη που έχει ανοίξει με οριακή πτώση (-0,16%), άνοδο καταγράφει ο FTSE στο Λονδίνο (+0,25%), ο CAC στο Παρίσι (+0,27%) και ο FTSE MIB στο Μιλάνο (+0,25%).

Οι μετοχές ενέργειας κινούνται ανοδικά 2,3%, ακολουθώντας την κίνηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις κυρώσεις.

Η BP και η Shell σημειώνουν άνοδο 3,2% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ η Aker BP ανεβαίνει 4,4% και η Equinor σημειώνει άνοδο 3,9%.

Στις εταιρικές εξελίξεις, η Nokia καταγράφει άνοδο 10,8% μετά την ανακοίνωση κερδών για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Kering μειώθηκαν λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές για το τρίτο τρίμηνο. Οι μετοχές του γαλλικού ομίλου πολυτελών προϊόντων σημειώνουν άνοδο 7,8%.