Ευρωαγορές: Θετική η αντίδραση μετά τις εξελίξεις με τον Μαδούρο - Κέρδη για τις αμυντικές βιομηχανίες

Κέρδη καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμά τους με αιχμή του δόρατος τις μετοχές του αμυντικού τομέα στον απόηχο της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει κέρδη 0,57% ενώ με κέρδη κινούνται και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια σε Λονδίνο (+0,36), Φρανκφούρτη (+0,9%), Παρίσι (+0,7%) και Μιλάνο (+0,6%).

Οι μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών είναι μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας.

Η Rheinmetall σημειώνει άνοδο 6,8% και η Leonardo 6,2%, ενώ οι μετοχές της Hensoldt AG κερδίζουν 5,2%. Η Renk σημειώνει άνοδο σχεδόν 4,5%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense Index καταγράφει άνοδο άνω του 2,5%.

Μεταξύ των άλλων μεγάλων κερδισμένων είναι η ελβετική βιομηχανία βαλβίδων VAT Group,

η οποία οδηγεί την κούρσα των πρωινών συναλλαγών με άνοδο 8,7%, ενώ η Johnson Matthey,

μια βρετανική εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων χημικών προϊόντων, δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και τεχνολογίας μπαταριών, σημειώνει άνοδο 7,6%.