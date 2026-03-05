Ευρωαγορές: Επιφυλακτικότητα και αρνητικό κλίμα

Αρνητικά είναι τα πρόσημα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των σημερινών συναλλαγών με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 άνοιξε με πτώση 0,45%, σε ένα εύρος από 0,3% έως 0,7% απώλειες καταγράφουν το Λονδίνο (FTSE -0,3%), η Φρανκφούρτη (DAX -0,45%), η Ρώμη (FTSE MIB -0,6%) και το Παρίσι (CAC -0,5%)

Επίσης, το κλίμα έχει πληγεί από την ανησυχία ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας θα οδηγήσουν σε αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρώπη, ασκώντας πίεση στην ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια.

Πάντως, ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για να αυξήσει η κεντρική τράπεζα τα επιτόκια της ως έχουν.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές αναμένουν επίσης τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων της ευρωζώνης για τον Ιανουάριο και τον δείκτη PMI κατασκευών του περασμένου μήνα.

Μεταξύ των μεμονωμένων κινήσεων, οι μετοχές της NEXI σταμάτησαν μετά από πτώση 11,3%, φτάνοντας σε ιστορικό χαμηλό μετά τα αποτελέσματα του πλήρους έτους της εταιρείας πληρωμών.

Η DHL υποχώρησε κατά 5,4% αφού ο γερμανικός όμιλος logistics ανακοίνωσε μείωση 1,3% στα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, η οποία επηρεάστηκε από τις δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων.