Ευρωαγορές: Άνοιγμα με ισχυρές απώλειες με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αρνητικό είναι το κλίμα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις πρώτες συναλλαγές μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που είναι σε εξέλιξη.

Το sell-off στην Ευρώπη έρχεται μετά το κλείσιμο σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, καταγράφοντας τον όγδοο συνεχόμενο μήνα κερδών ως απότοκο των καλών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε την Παρασκευή το μεγαλύτερο μηνιαίο σερί ανόδου από το 2012-2013.

Η τριμηνιαία περίοδος αποτελεσμάτων σταδιακά εξαντλείται, αλλά υπήρχαν ακόμη κάποια αποτελέσματα για να αξιολογήσουν οι επενδυτές τη Δευτέρα, αν και ο συνολικός τόνος έχει πλέον αλλάξει.

Στο άνοιγμα της Δευτέρας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 1,9%, o DAX καταγράφει απώλειες 2,1% ενώ ο CAC στο Παρίσι σημειώνει πτώση 1,9%. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB κινείται πτωτικά 2,2% και στο Λονδίνο ο FTSE υποχωρεί 0,96%.

Σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία, οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο, μειούμενες κατά 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δευτέρας, αντί της αναμενόμενης πτώσης 0,2%.

Οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Φεβρουάριο, αφήνοντάς τες 1,0% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της στεγαστικής τράπεζας Nationwide Building Society.

Η τελική ανάγνωση του δείκτη PMI για τον μεταποιητικό τομέα της Ευρωζώνης για τον Φεβρουάριο έχει προγραμματιστεί για δημοσίευση αργότερα στη συνεδρίαση και αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι ο τομέας εισήλθε σε επεκτατικό έδαφος τον περασμένο μήνα.