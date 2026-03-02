Δ. Τσαϊλάς: Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, η επόμενη μέρα στο Ιράν και οι εύθραυστες ισορροπίες

Ένα εξαιρετικά ρευστό γεωπολιτικό τοπίο με συνέπειες που ξεπερνούν τη Μέση Ανατολή και αγγίζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, τις ενεργειακές ροές και τις παγκόσμιες αγορές αποτελούν η κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Ο κ. Δημήτριος Τσαϊλάς, ανώτερος αναλυτής στο Research Institute for European and American Studies και Υποναύαρχος ε.α, σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, εκτιμά ότι ένα πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ είναι εξαιρετικά απίθανο, προειδοποιεί όμως ότι ακόμη και περιορισμένες διαταραχές αρκούν για να τροφοδοτήσουν αστάθεια, φόβο και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Τι αναφέρει για το οπλοστάσιο του Ιράν και την επόμενη μέρα στη χώρα, μετά τον θάνατο Χαμενεΐ.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr