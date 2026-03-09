Πτώση στις ευρωαγορές υπό τον φόβο της ενεργειακής κρίσης 

Ισχυρές απώλειες σημειώνουν τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από την πτώση της τάξης του 4% που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα και την ώρα που ενισχύονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ κλιμακώνονται, επηρεάζοντας τις ενεργειακές ροές από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Οι τιμές του πετρελαίου «άγγιξαν» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού περιορίσουν την εν λόγω άνοδο.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα τεθεί στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχουν οι υπουργοί Οικονομικών των G7, με επίκεντρο την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
Υπό αυτό το πρίσμα, συνεδριάζουν την Πέμπτη οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να εξετάσουν την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών της ΕΕ.
Η εικόνα στα ταμπλό
- Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 2,3% στις 584 μονάδες.
- Ο Euro Stoxx 50 έπεφτε 2,75% στις 5.563 μονάδες.
- Στο Λονδίνο ο FTSE 100 διολίσθαινε 1,76% στις 10.102 μονάδες.
- Στη Φρανκφούρτη ο DAX έχανε 2,46% στις 22.972 μονάδες.
- Στο Παρίσι ο CAC 40 έγραφε απώλειες 2,45% στις 7.797 μονάδες.
- Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συγκέντρωνε πτώση 2,57% στις 43.002 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχωρούσε 2,9% στις 16.560 μονάδες.