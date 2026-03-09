Πτώση στις ευρωαγορές υπό τον φόβο της ενεργειακής κρίσης 

Ισχυρές απώλειες σημειώνουν τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από την πτώση της τάξης του 4% που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα και την ώρα που ενισχύονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ κλιμακώνονται, επηρεάζοντας τις ενεργειακές ροές από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι τιμές του πετρελαίου «άγγιξαν» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού περιορίσουν την εν λόγω άνοδο.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα τεθεί στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχουν οι υπουργοί Οικονομικών των G7, με επίκεντρο την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Υπό αυτό το πρίσμα, συνεδριάζουν την Πέμπτη οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να εξετάσουν την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών της ΕΕ.

Η εικόνα στα ταμπλό