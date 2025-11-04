Ασιατικές αγορές: Πτώση από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω ρευστοποίησης κερδών

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν πτώση από το Τόκιο έως την Ταϊπέι και τη Σεούλ, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μαζικά κέρδη μετά τις ισχυρές, τεχνολογικά καθοδηγούμενες ανόδους των τελευταίων εβδομάδων.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε αρνητικά από τα ασθενή οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και τις αποκλίνουσες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) σχετικά με το ενδεχόμενο νέας μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε πτώση 0,91% στις 8.813,7 μονάδες, όπως και ο Nikkei της Ιαπωνίας κατά 1,74% στις 51.497,20 μονάδες.

Επίσης, απώλειες σημείωσε και ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας κατά 0,41% στις 25.658,25 μονάδες. Ομοίως ο HSI του Χανγκ Σενγκ κατά 0,65% στις 25.992,64 μονάδες. Τέλος, ο SHANGHAI του ομώνυμου χρηματιστηρίου κινήθηκε πτωτικά κατά 0,41% στις 3.960,186 μονάδες.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε σε υψηλό σχεδόν εννέα μηνών έναντι του γιεν και σε υψηλό τριών μηνών έναντι του ευρώ, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, επισημαίνοντας ωστόσο την πρόθεσή της να κινηθεί προσεκτικά λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Τη Δευτέρα, η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας στις ΗΠΑ ενίσχυσε τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq.

Αφορμή για το τελευταίο ράλι αποτέλεσε η συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων της Amazon με την OpenAI για υπηρεσίες cloud, που θα αξιοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες γραφικών της Nvidia.

«Οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτές τις κυκλικές τοποθετήσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη Nvidia στο επίκεντρο», δήλωσε ο αναλυτής Tony Sycamore της IG, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ανησυχίες για τις υπέρογκες κεφαλαιουχικές δαπάνες χωρίς σαφή εικόνα για τα μελλοντικά έσοδα.

Παράλληλα, οι αποκλίνουσες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed εντείνουν την αβεβαιότητα, ιδίως καθώς η δημοσίευση επίσημων οικονομικών στοιχείων έχει ανασταλεί λόγω της παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Έρευνα του Institute for Supply Management έδειξε ότι η αμερικανική μεταποίηση συρρικνώθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, με τις νέες παραγγελίες να παραμένουν υποτονικές.

Ο αξιωματούχος της Fed, Stephen Miran επανέλαβε τη στήριξή του σε βαθιές μειώσεις επιτοκίων, ενώ ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Austan Goolsbee εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ είχε δηλώσει μετά τη μείωση επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας ότι αυτή ενδέχεται να είναι η τελευταία για φέτος. Οι αγορές πλέον αποτιμούν πιθανότητα 67,3% για νέα μείωση τον Δεκέμβριο, έναντι 90,5% πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch.