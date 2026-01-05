Ασιατικές αγορές: Οι μετοχές αμυντικού τομέα οδηγούν σε ιστορικά υψηλά μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Οι ασιατικές αγορές ξεκίνησαν την πρώτη πλήρη χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2026 με θετικό πρόσημο, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν επίθεση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei σημείωσε άλμα κατά 2,97% στις 51.832,80 μονάδες στην πρώτη συνεδρίαση του έτους

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου συγκαταλέγονταν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, με την IHI Corp να εκτινάσσεται σχεδόν κατά 10%, ενώ οι Mitsubishi Heavy Industries και Kawasaki Heavy Industries κατέγραψαν άνοδο 9,17% και 6,89% αντίστοιχα.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi συνέχισε την ανοδική του πορεία, σημειώνοντας άνοδο 3,15% και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στις 4.448,52 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ρεκόρ. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,11%.

Οι μετοχές του νοτιοκορεατικού αμυντικού κολοσσού Hanwha Aerospace ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 6%, ενώ η Poongsan, κατασκευάστρια αμυντικού εξοπλισμού, κατέγραψε άνοδο 2%.

Η μετοχή-βαρόμετρο Samsung Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 7%, αφού ο συνδιευθύνων σύμβουλος TM Roh δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η εταιρεία σχεδιάζει να διπλασιάσει φέτος τον αριθμό των κινητών συσκευών της με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα βασίζονται στο Gemini της Google.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX/S&P 200 παρέμεινε αμετάβλητος στις 8.728,60 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης HSI σημείωσε οριακή άνοδο 0,01% στις 26.340,70 μονάδες, δεχόμενος πιέσεις από τις μετοχές ενέργειας. Ο δείκτης SHANGHAI του ομώνυμου χρηματιστηρίου σημείωσε άνοδο κατά 1,38% στις 4.023,417 μονάδες.

Οι μετοχές της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της Κίνας, PetroChina, ήταν οι μεγαλύτεροι χαμένοι, καταγράφοντας πτώση 4,81%. Η CNOOC, ο μεγαλύτερος παραγωγός υπεράκτιου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα, υποχώρησε κατά 3,93%.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,03% στις 26.319,75 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι, αμερικανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη μετά την επιχείρηση και κατηγορήθηκαν για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας και άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η διακίνηση ναρκωτικών «πλούτισε και εδραίωσε την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Βενεζουέλας».