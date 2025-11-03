Ασία: Ξεκίνησε με κέρδη η εβδομάδα - Οι λόγοι της ανάκαμψης

Η εμπορική «ανακωχή» ΗΠΑ - Κίνας και η αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη οδήγησαν τους επενδυτές σε μεγαλύτερα ρίσκα, με τις αγορές της Ασίας να ανοίγουν κερδοφόρα την εβδομάδα.

Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε σε υψηλό τριμήνου, λόγω της χαλάρωσης των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων μετά από τις επιθετικές δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να ασχολούνται με τις εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών και της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για εμπορική εκεχειρία, η οποία ήταν εντός των ευρύτερων προσδοκιών.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,63% στα 729,82, παραμένοντας κοντά στο υψηλό 4,5 ετών που άγγιξε την περασμένη εβδομάδα. Ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο άνω του 27% φέτος, οδεύοντας προς την καλύτερη χρονιά του από το 2017.

Στην Ασία, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι μεγάλοι βιομηχανικοί κόμβοι δυσκολεύτηκαν να ανακάμψουν τον Οκτώβριο, καθώς η αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ και οι δασμοί Τραμπ έπληξαν τις παραγγελίες των εργοστασίων σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργίας.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,78% και έφτασε σε ένα ακόμη ρεκόρ. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 1,57% και έκλεισε στα 914,55.Οι μετοχές blue-chip της Κίνας στον δείκτη CSI 300 σημείωσαν άνοδο 0,27% και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ .HSI αυξήθηκε κατά 1%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,15%, κλείνοντας στα 8.894,8.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας ξεκινά σήμερα τη διήμερη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική, με τους οικονομολόγους να αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αυστραλίας, μετά τα υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τον πληθωρισμό του τρίτου τριμήνου.

«Συνιστούμε στους επενδυτές να εξασφαλίσουν κάποια κέρδη από τις αυξήσεις και να συσσωρεύσουν στις διορθώσεις, και να στραφούν σε πιο αμυντική θέση προς το τέλος του έτους», δήλωσαν οι στρατηγικοί της BofA, σημειώνοντας ότι η αισοδοξία που συνδέεται με την εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει ήδη τιμολογηθεί.