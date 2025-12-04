Ασία: Θετικά πρόσημα με μπροστάρη τον Nikkei

Με κέρδη έκλεισε η Πέμπτη για τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια με τον Nikkei να οδηγεί την κούρσα χάρη στην άνοδο 12% της μετοχής της κατασκευάστρια βιομηχανικών ρομπότ, Fanuc.

O ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας παρέμεινε σταθερός, επηρεασμένος αρνητικά από τις πτώσεις στην Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 1,92% στις 3.398,21 μονάδες.

Παράλληλα, οι ιαπωνικές μετοχές οδήγησαν τις αυξήσεις στις ασιατικές αγορές την Πέμπτη, καθώς η δημοπρασία κρατικών ομολόγων προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές. «Η δημοπρασία 30ετών JGB ήταν απροσδόκητα ισχυρή», δήλωσε ο Shoki Omori, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής για τα επιτόκια και το συνάλλαγμα στη Mizuho στο Τόκιο. «Η έκταση των προηγούμενων πωλήσεων φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια αίσθηση φθηνής αποτίμησης, ενθαρρύνοντας έτσι τη ζήτηση».

Οι μετοχές των βιομηχανικών και τεχνολογικών εταιρειών οδήγησαν την άνοδο του δείκτη Nikkei, ενώ η ιαπωνική Fanuc εκτοξεύτηκε πάνω από 12%, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία βιομηχανικών ρομπότ ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Nvidia την Τρίτη, γεγονός που οδήγησε τις μετοχές του σε άνοδο 6,51% την ίδια μέρα.

Η μετοχή του τεχνολογικού επενδυτικού κολοσσού SoftBank σημείωσε άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς κατέγραψε αύξηση άνω του 9%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,19% στα 4.028,51, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,23% στα 929,83.

Ο αυστραλιανός ASX/S&P 200 έκλεισε με κέρδη 0,27% στα 8.618,4.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε επίσης κερδοφόρα 0,54% και ο δείκτης blue chip CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε κέρδη 0,34% στα 4.546,57.