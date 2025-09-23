Ασία: Το τεχνολογικό ράλι στη Wall οδήγησε σε ρεκόρ την Ταϊβάν - Κυριάρχησαν τα μεικτά πρόσημα

Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν έκλεισε με άνοδο 1,42% κάνοντας ιστορικό υψηλό την Τρίτη, παίρνοντας ώθηση από το τεχνολογικό ράλι στη Wall Street μετά την ανακοίνωση της Nvidia για συνεργασία με την OpenAI, ενώ οι υπόλοιπες ασιατικές αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα.

Το τεχνολογικό ράλι ήταν ένα δώρο για τους κλάδους των τσιπ σε πολλές ασιατικές αγορές, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας να κλείνουν με άνοδο 0,55%, έχοντας σημειώσει άνοδο άνω του 9% αυτόν τον μήνα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ήταν κλειστός λόγω αργίας, αλλά έχει καταγράψει άνοδο 6,5% μέχρι στιγμής τον Σεπτέμβριο, ενώ ηΤαϊβάν έχει αυξηθεί σχεδόν 7%.

Οι κινεζικές εταιρείες blue chips στον CSI300 υποχώρησαν κατά 0,8%, με την ανοδική πορεία τους, η οποία τροφοδοτείται από τη ρευστότητα, να έχει εξασθενήσει τις τελευταίες ημέρες.

Αυτό άφησε τον ευρύτερο δείκτη μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI αμετάβλητο για την ημέρα, αν και εξακολουθεί να είναι 5,5% υψηλότερα σε μηνιαία βάση.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,4%, ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,58%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε 0,56%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1%, καθώς η περιοχή προετοιμάζεται για έναν σοβαρό τυφώνα. Το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα αρχίσουν να επιδεινώνονται αργότερα την Τρίτη, με τον υπερτυφώνα Ragasa να αναμένεται να πλησιάσει στο δέλτα του ποταμού Pearl το πρωί της Τετάρτης.