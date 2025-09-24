Ασία: Το τεχνολογικό ράλι έφερε κέρδη σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ στην Ασία ανέκαμψαν την Τετάρτη, ωθούμενες από τα ισχυρά κέρδη των μετοχών τεχνολογίας, ενώ νέα σημάδια χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έδωσαν επίσης ώθηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,69% ενώ ο δείκτης blue-chip CSI300 σημείωσε άνοδο 1%.

Την κούρσα των κερδών οδήγησαν οι μετοχές τεχνολογίας, με τον δείκτη STAR50 της Σαγκάης, που εστιάζει στην τεχνολογία, να σημειώνει άνοδο 4,94% και τον υποδείκτη CSI Info Tech να ανακάμπτει 3,05%.

Ο κινεζικός δείκτης CSI all share semiconductor, ένας υποδείκτης που παρακολουθεί τον τομέα, σημείωσε άνοδο 6,36%.

Ο κινεζικός «κολοσσός» του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba ανακοίνωσε την Τετάρτη το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, το Qwen3-Max, καθώς η εταιρεία επιταχύνει την προώθηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ έκλεισαν τις πρωινές συναλλαγές με άνοδο 6,4%, σημειώνοντας το υψηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο τους σε σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης αναφοράς Hang Seng Index σημείωσε άνοδο 1%, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech κατέγραψε άνοδο 2,39%.

Παράλληλα, με το δείκτη αναφοράς της Σαγκάης να διαπραγματεύεται σε επίπεδα κοντά στο 10ετές υψηλό που έφτασε την περασμένη εβδομάδα, «έχει δημιουργηθεί ένα φαινόμενο κερδοφορίας που προσελκύει σταδιακά επενδυτές που παρέμεναν αμέτοχοι, ενώ άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζουν πιέσεις εξαγοράς», ανέφερε ένας στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Κίνας στην UBS Securities.

Από την άλλη, ο ASX/S&P 200 υποχώρησε 0,92% και στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,33%, ενώ ο Topix έχασε 0,35%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,4%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύτηκε κατά 1,29%.

Ωστόσο, οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας της Νότιας Κορέας και δη οι «μεγάλοι παίκτες» όπως η Hanwha Aerospace, η Korea Aerospace και η Hyundai Rotem σημείωσαν κέρδη μεταξύ 2% και 4%.