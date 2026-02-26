Ασία: Ο Nikkei έσπασε το «φράγμα» των 59.000 μονάδων εν μέσω μεικτών προσήμων

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά την Πέμπτη, επεκτείνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς ο διορισμός δύο ήπιων ακαδημαϊκών από το Τόκιο στην Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε αμφιβολίες για τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια.

Ο Nikkei 225 ενδοσυνεδριακά σημείωσε άνοδο 1,1%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 59.199,31 μονάδων, επεκτείνοντας το σερί νικών ρεκόρ του σε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση για να κλείσει τελικά στις 58.753 (+0,3%). Ο ευρύτερος Topix πρόσθεσε 1,45%, καταγράφοντας επίσης νέα κορυφή.

Η προσοχή επικεντρώνεται τώρα στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτών από το Τόκιο, που αναμένονται την Παρασκευή, για περισσότερες ενδείξεις για τον πληθωρισμό.

Οποιαδήποτε περαιτέρω σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού μπορούν με τη σειρά τους να μειώσουν περαιτέρω τις προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Μεικτά πρόσημα είχαμε στις άλλες ασιατικές αγορές.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη 0,5%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό λόγω των συνεχιζόμενων κερδών στις τοπικές μεταλλευτικές και τραπεζικές μετοχές.

Οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite της Κίνας υποχώρησαν ελαφρώς, μετά την έντονη άνοδο που σημείωσαν τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις.

Η αισιοδοξία για την αυξημένη καταναλωτική δαπάνη κατά τη διάρκεια των διακοπών της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς οδήγησε και τους δύο δείκτες σε απότομη άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,25%, με τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας να χάνουν έδαφος μετά από κάποια κέρδη αυτή την εβδομάδα. Ο διαδικτυακός «κολοσσός» Baidu Inc υποχώρησε κατά 2,6% πριν από τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, με επίκεντρο το κατά πόσον οι τεράστιες δαπάνες της εταιρείας για Τεχνητή Νοημοσύνη απέδωσαν καρπούς.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο δείκτης SET της Ταϊλάνδης σημείωσε άνοδο 0,8% μετά από μια απροσδόκητη μείωση 25 μονάδων βάσης από την κεντρική τράπεζα της χώρας την Τετάρτη.