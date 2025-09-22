Ασία: Μεικτά πρόσημα στον απόηχο των εξελίξεων με τη βίζα εργασίας και στις διαπραγματεύσεις για το TikTok

Χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση έκλεισαν τη Δευτέρα οι ασιατικές αγορές καθώς από τη μία ο Nikkei και η Ταϊβάν άγγιξαν υψηλά ρεκόρ ενώ Ινδία και Χονγκ Κονγκ έκλεισαν με απώλειες.

Ο δείκτης αναφοράς της Ινδίας S&P BSE SENSEX υποχώρησε 0,2% μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ την Παρασκευή ότι θα ζητήσει από τις εταιρείες να πληρώσουν 100.000 δολάρια για νέες βίζες εργασίας H-1B, ένα πλήγμα για τον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε ειδικευμένους εργαζόμενους από την Ινδία και την Κίνα.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI παρέμεινε αμετάβλητος (+0,1%).

Ο Nikkei έκλεισε με κέρδη 0,99% και οι μετοχές της Ταϊβάν κέρδισαν περισσότερο από 1% σε ιστορικό υψηλό. Τα 10ετή ομόλογα της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 0,67% στα 1,650, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007.

Στην Κίνα, οι αγορές ήταν ασταθείς παρότι οι επενδυτές αφομοίωσαν θετικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσαν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το TikTok.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας έκλεισε με άνοδο 0,46% η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού (LPR) αμετάβλητα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η απόφαση να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια έρχεται μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το μονοετές LPR αμετάβλητο στο 3,0%, ενώ το πενταετές LPR παρέμεινε στο 3,5%, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Δευτέρα. Το μονοετές LPR επηρεάζει τα περισσότερα νέα και εκκρεμή δάνεια, ενώ το πενταετές επιτόκιο επηρεάζει την τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,87%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,18%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,68%. Η μετοχή της Samsung Electronics εκτινάχθηκε πάνω από 4% μετά από αναφορές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η Nvidia είχε εγκρίνει το προϊόν μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας 5ης γενιάς του κατασκευαστή τσιπ της Νότιας Κορέας.

Η έγκριση φέρεται να ήρθε μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες που διήρκεσαν σχεδόν 18 μήνες για να ανταποκριθεί στα απαιτητικά πρότυπα απόδοσης της Nvidia.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,49%.