Ασία: Μεικτά πρόσημα με απώλειες στην Ιαπωνία - Ισχυρά κέρδη στο Χονγκ Κονγκ

Η άνοδος του γιεν άσκησε πίεση τη Δευτέρα στις μετοχές που έχουν να κάνουν με τις εξαγωγές, οδηγώντας σε απώλειες, με τους traders να είναι επιφυλακτικοί ενόψει των συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών της Αυστραλίας και της Ινδίας μες στην εβδομάδα.

Οι αγορές της Ιαπωνίας σημείωσαν πτώση, με τον Nikkei 225 να υποχωρεί κατά 0,69% και ο Topix να σημειώνει πτώση 1,74%, μετά το ρεκόρ υψηλών επιδόσεων που κατέγραψε την Παρασκευή.

Οι περιφερειακές αγορές ακολούθησαν την ανοδική πορεία της Wall Street από την Παρασκευή, όπου τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις βοήθησαν τους επενδυτές να διατηρήσουν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed.

Στο μεταξύ, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,85%.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) επρόκειτο να ξεκινήσει τη διήμερη συνεδρίαση για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, όπου αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο αναφοράς σταθερό στο 3,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

«Η RBA πιθανότατα θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση σε σχέση με τις πρόσφατες συνεδριάσεις. Υπάρχει πραγματική ένταση στα δεδομένα», έγραψε η Commonwealth Bank of Australia σε σημείωμά της, αναφέροντας ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της χώρας για τον Αύγουστο δείχνει «σημαντικούς κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού για το τρίτο τρίμηνο», καθώς και μια κυκλική ανάκαμψη στα δεδομένα δραστηριότητας. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι της CBA επεσήμαναν επίσης σημάδια επιβράδυνσης της απασχόλησης και μετριασμού της αύξησης των μισθών.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,33%, ανακάμπτοντας από την απότομη πτώση της Παρασκευής λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,29%.

Οι κινεζικές blue chips του CSI 300 σημείωσαν άνοδο 1,54%, εν όψει των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας που ξεκινούν την Τετάρτη.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο 1,94, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech σημείωσε άνοδο 2%.