Ασία: Με ήπιες μεταβολές και επιφυλακτικότητα έκλεισε η εβδομάδα

Χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή έπειτα από έναν δύσκολο Νοέμβριο, με τον πληθωρισμό στο Τόκιο για τον Οκτώβριο να καταγράφει ελαφρά υποχώρηση, από 2,8% σε 2,7%.

Ο πληθωρισμός πάντως παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της BOJ, ενισχύοντας τα επιχειρήματα για μια άμεση αύξηση των επιτοκίων.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,3% την Παρασκευή, αλλά παρέμεινε σε άνοδο 2,7% για την εβδομάδα, η πρώτη εβδομαδιαία άνοδος σε τέσσερις εβδομάδες. Όσον αφορά στον μήνα έκλεισε με πτώση 3%.

Ο ιαπωνικός Nikkei δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές (+0,17%) και έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,2%. Ωστόσο, για το μήνα, σημείωσε πτώση 4,3%.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας σημείωσαν πτώση 1,5% μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια και να σηματοδοτήσει το τέλος του κύκλου χαλάρωσης. Πάντως, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,9% την εβδομάδα.

Ο Νοέμβριος αποδείχθηκε ασυνήθιστα ασταθής για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας ταρακούνησαν τις αγορές, ενώ το shutdown στις ΗΠΑ έληξε έπειτα από 43 ημέρες, που αποτελεί ρεκόρ.

Οι κινεζικές blue chips στον CSI300 έκλεισαν με άνοδο 0,25% την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,33%. Στην Αυστραλία ο ASX200 παρέμεινε αμετάβλητος (-0,04%)΄.