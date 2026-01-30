Ασία: Με απώλειες έκλεισε η εβδομάδα

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές έκλεισαν με απώλειες την Παρασκευή, με τις μετοχές τεχνολογίας να καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση, μετά από ένα αδύναμο κλείσιμο στη Wall Street που έπληξε την προθυμία για ανάληψη κινδύνων, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Τόκιο που διατήρησαν στο επίκεντρο τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Αρκετές περιφερειακές αγορές, οι οποίες έχουν σημειώσει ισχυρά κέρδη μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, υποχώρησαν από τα ρεκόρ ή τα πολυετή υψηλά επίπεδα εν μέσω ρευστοποιήσεων κερδών, με τις κινεζικές αγορές να οδηγούν την κούρσα των απωλειών.

Η Wall Street έκλεισε με απώλειες την Πέμπτη με τον S&P 500 και τον Nasdaq να βρίσκονται υπό πίεση, καθώς η μετοχή της Microsoft έπεσε περίπου 10% εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών ότι οι μεγάλες δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να μην αποφέρουν ανάλογες αποδόσεις, ενώ η ανάπτυξη του cloud της εταιρείας υστέρησε σε σχέση με τις προσδοκίες.

Οι μετοχές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 2%, όπως και ο Hang Seng Tech, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 1%.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ πάντως είναι έτοιμες να σημειώσουν άνοδο άνω του 7% για τον Ιανουάριο.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,6%, αλλά αναμένεται να σημειώσει άνοδο 2% αυτό το μήνα.

Αντίθετα, οι μετοχές της Νότιας Κορέας σημείωσαν άνοδο, αντισταθμίζοντας την ευρύτερη τάση στην περιοχή. Ο KOSPI παρέμεινε αμετάβλητος παρά τις ισχυρές επιδόσεις των μεγάλων κατασκευαστών μικροτσίπ, με τις SK Hynix και Samsung Electronics να επεκτείνουν τα κέρδη τους μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν την προηγούμενη ημέρα.

Ο πληθωρισμός στο Τόκιο επιβραδύνεται, αλλά ο βασικός δείκτης παραμένει πάνω από τον στόχο της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,1%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX σημείωσε άνοδο 0,56%

Ο Nikkei πάει για άνοδο άνω του 5% τον Ιανουάριο, με ορισμένα κέρδη να μετριάζονται από το ισχυρότερο γιεν.

Τα στοιχεία του ΔΤΚ στο Τόκιο που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ιαπωνική πρωτεύουσα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, υπογραμμίζοντας την ψύξη των πιέσεων στις τιμές, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη στις προοπτικές της πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας.