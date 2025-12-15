Ασία: Κόκκινα ταμπλό και ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία, Κορέα και Χονγκ Κονγκ

Με το αριστερό μπήκε η εβδομάδα στα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά το αρνητικό κλίμα στη Wall και τις ανησυχίες για το real estate στην Κίνα σε μια εβδομάδα με πολύ σημαντικά macro στοιχεία.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 1,2%, με την αγορά της Ν. Κορέας να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση με 2,7, ούσα μια από τις αγορές με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως φέτος.

«Η αποστροφή από τον κίνδυνο σε ολόκληρη την Ασία μοιάζει περισσότερο με μια επίδραση της πτώσης της περασμένης Παρασκευής στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και δυναμικής των ΗΠΑ παρά με έναν καταλύτη που αφορά συγκεκριμένα την περιοχή», δήλωσε ο Marc Velan, επικεφαλής επενδύσεων της Lucerne Asset Management στη Σιγκαπούρη.

Οι επενδυτές στην Ασία θα παρακολουθήσουν επίσης τα βασικά στοιχεία από την Κίνα, η οποία θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και τη βιομηχανική παραγωγή για τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 2,16%, ενώ ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,17%. Η SK Hynix σημείωσε πτώση άνω του 4%, ενώ η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 3,3%.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε τα στοιχεία Tankan για το δ' τρίμηνο. Ο δείκτης επιχειρηματικού αισιοδοξίας μεταξύ των μεγάλων ιαπωνικών κατασκευαστών αυξήθηκε σε +15 για το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η τελευταία μέτρηση συγκρίνεται με την αύξηση +14 του προηγούμενου τριμήνου και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters. Ο δείκτης μη μεταποιητικών επιχειρήσεων για το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε +34.

Η έρευνα Tankan, που διεξάγεται από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, μετρά το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εταιρειών της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έχασε 0,66% και ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,3%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,27%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,29%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με απώλειες 0,63%.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, υπολείπονται σημαντικά της μέσης πρόβλεψης του Reuters για αύξηση 2,8% και επιβραδύνονται από την αύξηση 2,9% του προηγούμενου μήνα.