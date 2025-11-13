Ασία: Κέρδη στις αγορές μετά τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ

Θετικά υποδέχθηκαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την είδηση για τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ καθώς η Πέμπτη έκλεισε με κέρδη, πλην της Αυστραλίας.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,43%, καθώς τα κέρδη στους τομείς των ακινήτων, των τραπεζών και της κλωστοϋφαντουργίας οδήγησαν τις μετοχές σε άνοδο, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,67% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

Οι μετοχές της SoftBank Group συνέχισαν να κατρακυλούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καταγράφοντας πτώση άνω του 5%, μετά την ανακοίνωση της ιαπωνικής εταιρείας την Τρίτη ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην Nvidia, αξίας 5,8 δισ. δολαρίων, τον Οκτώβριο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της στην OpenAI.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 0,49%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,79%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,52% μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση από την κυβέρνηση την Πέμπτη, σύμφωνα με τα οποία το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο μειώθηκε στο 4,3%.

Το τελευταίο ποσοστό ήταν καλύτερο από το 4,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters και συγκρίθηκε με το 4,5% του Σεπτεμβρίου.

Η καλύτερη του αναμενομένου μείωση τον Οκτώβριο μειώνει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και το αυστραλιανό δολάριο ανέβηκε στα 0,6556 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά 0,47%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 1,2%.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στα επερχόμενα κέρδη ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου και τεχνολογίας της Κίνας, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι Alibaba Group, Tencent Holdings Ltd και JD.com αναμένεται να ανακοινώσουν τα κέρδη τους για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, ενώ η Semiconductor Manufacturing International Corp, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ της Κίνας, θα ανακοινώσει τα δικά της την Παρασκευή.

Τα αποτελέσματα θα παρακολουθηθούν στενά για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης, ενώ τα αποτελέσματα της JD και της Alibaba θα προσφέρουν επίσης πληροφορίες για τις καταναλωτικές δαπάνες, δεδομένης της κυριαρχίας τους στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα.