«Αέρας» εκσυγχρονισμού στη Δράμα- 930 εκατ. ευρώ για έργα και ενισχύσεις

Περιφερειακή Ενότητα υπό μεταμόρφωση είναι αυτή της Δράμας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτόν τον «αέρα» εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, της τον δίνουν τα έργα που είναι σε εξέλιξη, υπό σχεδιασμό ή που έχουν ολοκληρωθεί από το 2019 μέχρι σήμερα, προϋπολογισμού 748 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και οι ενισχύσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ύψους 185 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός κονδυλίων ανέρχεται στα 930 εκατ. ευρώ.

