Ασία: Κέρδη για Nikkei και Kospi με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Η χαλάρωση των τιμών του πετρελαίου ευνόησε Ιαπωνία και Ν. Κορέα, ενώ με ήπιες απώλειες κατέγραψε το Χονγκ Κονγκ, με τους επενδυτές να περιμένουν και την ανακοίνωση για τον ΔΤΚ στις ΗΠΑ.

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο έπειτα από μια ασταθή έναρξη της εβδομάδας που προκλήθηκε από τις έντονες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Οι επενδυτές πήραν μια ανάσα από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν αυξηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω φόβων για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πρότεινε τη μεγαλύτερη ποτέ απελευθέρωση πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα για να βοηθήσει στην ηρεμία των αγορών και στην αντιστάθμιση των διαταραχών εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έκλεισε με κέρδη 1,43 την Τετάρτη, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX έκλεισε με κέρδη 1%.

Ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI σημείωσε άνοδο 1,4% μετά από άνοδο άνω του 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Παρά την υποχώρηση του αργού πετρελαίου, το επενδυτικό κλίμα στις ασιατικές αγορές παραμένει επιφυλακτικό.

Η προηγούμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επίσης αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους πληθωρισμού παγκοσμίως, ιδίως για τις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη ενέργεια.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ αργότερα την Τετάρτη, ο οποίος θα μπορούσε να παράσχει περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κατέγραψε άνοδο 0,25%, ενώ ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 κέρδισε 0,64%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,4%.

Τέλος, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε κερδοφόρα 0,6%.