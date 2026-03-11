Φωτιά στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης άναψε η έξτρα κάλπη που έβαλε η πλευρά Ανδρουλάκη στη Νεάπολη

Έντονη εσωκομματική αναταραχή προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης η αιφνιδιαστική απόφαση να προστεθεί μια επιπλέον κάλπη στη Νεάπολη, «έπειτα από παρεμβάσεις και πιέσεις στελεχών προς την Αθήνα», ενόψει των εσωκομματικών εκλογών στις 15 Μαρτίου για την ανάδειξη συνέδρων του κόμματος.

Με επιστολή τους προς τη Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη της Νομαρχιακής Οργάνωσης εξέφρασαν ανοιχτά τη διαμαρτυρία τους καταγγέλλοντας αδιαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση και αφήνουν σαφείς αιχμές για παρεμβάσεις που προηγήθηκαν από την πλευρά των στελεχών που στηρίζουν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Επιπλέον, ζητούν όλες οι αποφάσεις να «λαμβάνονται με ενιαία και διαφανή κριτήρια».

