Η ρεβάνς των ηττημένων για το «έγκλημα στη Βενιζέλου»

Είναι πλέον γνωστό πως όλη η ομάδα της καμπάνιας «έγκλημα στη Βενιζέλου» υπέστη δεινή πολιτική ήττα. Εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς που χρησιμοποιούν το μετρό στις μετακινήσεις τους χαίρονται τα αρχαία τα οποία εκτίθενται στον σταθμό της Βενιζέλου και διερωτώνται τι ακριβώς επιδίωκαν αυτοί που καθυστέρησαν την έναρξη λειτουργίας του κατά τρία χρόνια.

Οι κάτοικοι την πόλης μας αντιλήφθηκαν πόσο άδικο είχε η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία είχε και συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. Έτσι, απομονώθηκαν από το ευρύ κοινό της Θεσσαλονίκης το οποίο αντιμετωπίζει με καχυποψία τις κινήσεις τους.

