Ο Τ. Χατζηβασιλείου στα Μακεδονικά Νέα

Η Ελλάδα αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο μέσα στη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, προβάλλοντας ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ενεργειακής αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου συνδέει την Ελληνική στάση προς την Κύπρο με μια στρατηγική θωράκισης του Ελληνισμού, προβάλλει την Αθήνα ως δύναμη που πρωτοστατεί στην Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα, αναδεικνύει τη δυνατότητα της χώρας να διεκδικήσει θέση στη νέα αμυντική βιομηχανία της ΕΕ και εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος και παράγοντας σταθερότητας σε Ν.Α Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα πρωτοστατεί στη συγκρότηση μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής», τονίζει στα Μακεδονικά Νέα ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, τοποθετώντας στην πρώτη γραμμή της συζήτησης τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αθήνας μέσα στη γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

