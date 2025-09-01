Ασία: Ισχυρά κέρδη στο Χονγκ Κονγκ, απώλειες στον Nikkei

Μεικτά πρόσημα επικράτησαν στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, με το Χονγκ Κονγκ να καταγράφει κέρδη πάνω από 2% ενώ αντίθετα ο Nikkei σημείωσε απώλειες λόγω της «βουτιάς» της Advantest.

Ο ιαπωνικός δείκτης υποχώρησε 1,24% καθώς η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ Advantest έκανε «βουτιά»9% έπειτα από άνοδο 49% το τελευταίο τρίμηνο.

Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,14%, με την Alibaba Group να οδηγεί την κούρσα των κερδών με άνοδο 17,29%, ενώ 6,08% άνοδο κατέγραψε η BOC Hong Kong Holding.

Στο μεταξύ, οι traders αξιολογούν τα στοιχεία του RatingDog για τον Αύγουστο στην Κίνα. Η μέτρηση διαμορφώθηκε στο 50,5, σε σύγκριση με συρρίκνωση 49,5 τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή έδειξαν ότι τα στοιχεία του δείκτη PMI για τον τομέα της μεταποίησης της χώρας διαμορφώθηκαν στο 49,4 τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 49,3 τον προηγούμενο μήνα.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τις εξελίξεις στις σχέσεις Ινδίας και Κίνας, αφού οι ηγέτες και των δύο χωρών συμφώνησαν ότι είναι αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι, κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης του περιφερειακού μπλοκ ασφάλειας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο δείκτης blue chip CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε κέρδη κατά 0,59% σε ασταθείς συναλλαγές, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix της Ιαπωνίας έχασε 0,72%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 1,14%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έχασε 1,2%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,68%.

Στην Ινδία, ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 πρόσθεσε 0,43%, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κινήθηκε ανοδικά κατά 0,4%.