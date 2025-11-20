Ασία: Η Nvidia προκάλεσε άλμα στον Nikkei - Απώλειες σε Χονγκ Κονγκ και Κίνα

Οι αγορές της Ασίας με μεγάλη παρουσία τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν έκλεισαν με κέρδη την Πέμπτη ως αποτέλεσμα της ανακούφισης των επενδυτών από τα καλά αποτελέσματα της Nvidia.

O διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ αναφέρθηκε στην τεράστια ζήτηση για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας από τους παρόχους υπηρεσιών cloud και υποβάθμισε τις ανησυχίες για μια φούσκα στην Τεχνητής Νοημοσύνη.

Η Nvidia «έδωσε για άλλη μια φορά ένα μάθημα κυριαρχίας στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς στην IG στο Σίδνεϊ.

Αυτό το κλίμα αντανακλάται και στις μεγάλες περιφερειακές αγορές. Ο Nikkei 225 του Τόκιο έκλεισε με σημαντική άνοδο 2,6%, οι μετοχές της Κορέας σημείωσαν άνοδο 1,9% και η αγορά της Ταϊβάν .TWII σημείωσε άνοδο 3,2%, καθώς οι κατασκευαστές τεχνολογίας στην αλυσίδα εφοδιασμού Tεχνητής Nοημοσύνης σημείωσαν μεγάλη πρόοδο.

Η TSMC σημείωσε άνοδο 4,3%, η Samsung Electronics έκλεισε με άνοδο 5,3%, η SK Hynix με άνοδο 2,2% και η Tokyo Electron 8035.T επίσης ανοδικά 5,4%.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 1,1%, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά της Τετάρτης.

Η κινεζική αγορά αντιστάθηκε στην τάση μετά από μια προηγούμενη άνοδο, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί κατά 0,1% και τον δείκτη μετοχών της ηπειρωτικής Κίνας .CSI300 να διαγράφει τα προηγούμενα κέρδη και να υποχωρεί κατά 0,5%.

Η μετοχή της κινεζικής CATL, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μπαταριών στον κόσμο, που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, έπεσε κατά 8,75% την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, μετά τη λήξη του εξαμηνιαίου περιορισμού πώλησης περίπου 77,5 εκατ. μετοχών που κατείχαν οι πρώτοι μέτοχοι.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, οι 23 βασικοί επενδυτές περιλαμβάνουν τη Sinopec HK, την Kuwait Investment Authority και την UBS Asset Management.



Η μετοχή της CATL έκλεισε με πτώση 6,56%.

Οι αγορές στην Ιαπωνία αξιολόγησαν επίσης τις ειδήσεις ότι η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι ετοιμάζεται να εγκρίνει ένα πακέτο μέτρων τόνωσης της οικονομίας, το μεγαλύτερο για τη χώρα από την πανδημία του COVID-19.

Η αγορά ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σημείωσε απότομη πτώση, με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.