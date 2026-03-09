Ασία: Μετριάστηκαν κάπως οι απώλειες από την «ένεση» της Σ. Αραβίας με πετρέλαιο

Στα «κόκκινα» έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, στον απόηχο της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου, παρότι η παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας, μετρίασε κάπως τις απώλειες.

Η Σαουδική Αραβία πρόσφερε περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια μέσω αγωγού στο Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε το Bloomberg.

Η τιμή του Brent άγγιξε τα 120 δολάρια το βαρέλι μετά τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ισχυρές απώλειες σε Κορέα και Ιαπωνία

Ο Kospi στη Ν. Κορέα υποχώρησε πάνω από 8%, προκαλώντας 20λεπτη αναστολή των συναλλαγών από τις 10:31 π.μ. τοπική ώρα και τελικά έκλεισε με απώλειες 5,96% στις 5.251,87 μονάδες.

Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 7,81%, ενώ η αντίστοιχη εταιρεία τσιπ SK Hynix έχασε 9,52%.

Ένας διακόπτης ενεργοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο δείκτης αναφοράς υποχώρησε περισσότερο από 12% την Τετάρτη, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση του.

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας, Kim Yong-bae, φέρεται να δήλωσε ότι η βιομηχανία τσιπ της χώρας ανησυχεί ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος και τιμές ενέργειας. Η παραγωγή ημιαγωγών θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν υλικά όπως το ήλιο δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Kim στο Reuters.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 5,2% στις 52.728,72 μονάδες, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις 6 Φεβρουαρίου, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 3,8% και έκλεισε στις 3.575,84 μονάδες.

Η Softbank Group Corp ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων ηττημένων του δείκτη, με πτώση 9,81%, ενώ μετοχές που σχετίζονται με τσιπ όπως η Advantest και η Lasertec υποχώρησαν επίσης πάνω από 11% και 8% αντίστοιχα.

Οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν μικρότερες απώλειες, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί κατά 1,4% και τον CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα να υποχωρεί κατά 1%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 μείωσε τις προηγούμενες απώλειές του σε πτώση 2,85% και έκλεισε στις 8.599 μονάδες.