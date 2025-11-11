Ασία: Αστάθεια στις αγορές με το βλέμμα στο shutdown και στην τεχνολογία

Με μεικτά πρόσημα αλλά χωρίς αξιόλογες μεταβολές έκλεισαν την Τρίτη τα ασιατικά χρηματιστήρια εν μέσω αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος για τις τεχνολογικές μετοχές και της επικείμενης διακοπής του shutdown στις ΗΠΑ.

Στην Ασία η ανακούφιση για το επικείμενο τέλος του shutdown άρχισε να υποχωρεί και επανήλθαν οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 5,8%, οδηγώντας την κούρσα στα κέρδη του S&P 500. Άλλες μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο, συμπεριλαμβανομένης της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, η οποία σημείωσε άνοδο 4%, και της Microsoft,η οποία σημείωσε άνοδο 1,9%, τερματίζοντας την οκταήμερη πτωτική της πορεία.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,14% και έκλεισε στα 50.842,93, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,13% σε μια ασταθή συνεδρίαση και έκλεισε στα 3.321,58. Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον Nikkei 225 μείωσαν τα κέρδη τους, με τον όμιλο SoftBank να σημειώνει άνοδο 1,98% στα 22.695 και τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών Renesas Electronνα σημειώνει άνοδο 1,14% στα 1.871.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε αύξηση 0,81% στα 4.106,39 σε μια ασταθή συνεδρίαση, αφού ηγήθηκε της ανάκαμψης της Τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την περιοχή τη Δευτέρα. Οι blue chips μετοχές του δείκτη, Samsung Electronics και SK Hynix μείωσαν τα προηγούμενα κέρδη τους και σημείωσαν άνοδο 2,88% και 2,15% αντίστοιχα.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ανέτρεψε την πορεία του και έκλεισε 0,19% χαμηλότερα, στα 8.818,8.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε σταθερός, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,91% και έκλεισε στα 4.652,17.