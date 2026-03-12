Ασία: Απώλειες με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν την Πέμπτη μετά από δύο ημέρες κερδών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, με νέες αναταράξεις στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 7% στις πρώτες συναλλαγές, μετά από αναφορές που έδειξαν ότι δύο διεθνή πετρελαιοφόρα δέχτηκαν επίθεση στον βόρειο Περσικό Κόλπο, κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX υποχώρησε κατά 1,3%.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε απώλειες 0,4%, ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,3%.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι οι ψηλές τιμές του πετρελαίου θα τροφοδοτήσουν τους φόβους για τον πληθωρισμό και θα περιπλέξουν τις προοπτικές για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες ήδη παλεύουν με την ισορροπία μεταξύ του ελέγχου των πιέσεων στις τιμές και της στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα την δημοσίευση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών των ΗΠΑ την Παρασκευή, του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ο σύνθετος δείκτης Shanghai Composite της Κίνας σημείωσε πτώση 0,1%, ενώ ο Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησε 0,3%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,75%.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον ινδικό Nifty 50 υποχώρησαν κατά 0,7%.