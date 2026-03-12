Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και τον αγροτικό τομέα – Αγωνία για τις τιμές και αναμονή για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να προκαλεί νέα κύματα ανατιμήσεων σε ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Οι αγρότες και οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, με τις τιμές βασικών εισροών να έχουν αυξηθεί έως και 80% τα τελευταία χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή η αγορά αναμένει με αγωνία την προκήρυξη των νέων Σχεδίων Βελτίωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

