Ασία: Άνεμος αισιοδοξίας στις αγορές με φόντο τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν κέρδη στην πλειονότητά τους την Τετάρτη, μετά τα μεικτά πρόσημα στη Wall Street, με την ελπίδα ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης πλησιάζει στο τέλος του.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της SoftBank Group έκαναν «βουτιά» 10% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην Nvidia έναντι 5,83 δισ. δολαρίων, καθώς ο ιαπωνικός «κολοσσός» επιδιώκει να αξιοποιήσει την «all in» επένδυσή του στην OpenAI, κατασκευάστρια του ChatGPT.

Στην έκθεση κερδών της, η SoftBank ανακοίνωσε ότι πούλησε 32,1 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο και επίσης μείωσε τη θέση της στην T-Mobile, συγκεντρώνοντας 9,17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας Nikkei 225 κατέγραψε κέρδη 0,43%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 1,14%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 1%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 2,5%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με άνοδο 0,13%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,87%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε ελαφρά (-0,13%)

Η Foxconn, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών και προμηθευτής της Nvidia, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα των διακομιστών Τεχνητής Νοημοσύνης.