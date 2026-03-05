Ασία: Άλμα 10% στην Κορέα μετά τη «βουτιά» της Τετάρτης

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν απότομη άνοδο την Πέμπτη, με τον δείκτη KOSPI της Νότιας Κορέας να ανακάμπτει από τις μεγάλες απώλειες της Τετάρτης, με τα κέρδη της Wall Street να δίνουν ώθηση παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι κινεζικές αγορές σημείωσαν άνοδο αφού το Πεκίνο έθεσε έναν ελαφρώς ασθενέστερο στόχο ανάπτυξης για το 2026, αλλά δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με δημοσιονομικά κίνητρα.

Πιο αναλυτικά, ο KOSPI της Νότιας Κορέας είχε την καλύτερη απόδοση στην Ασία, ανακάμπτοντας έως και 12% από δύο ημέρες μεγάλων απωλειών για να κλείσει τελικά με άνοδο περίπου 10%.

Ο δείκτης ενισχύθηκε χάρη στους τομείς της κατασκευής τσιπ και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει την άνοδο του σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα.

Οι μετοχές της Samsung Electronics, της SK Hynix Inc και της Hyundai Motor– τρεις από τις μεγαλύτερες μετοχές στη Νότια Κορέα – σημείωσαν άνοδο μεταξύ 11% και 13%, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών τους.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας είχαν καταρρεύσει τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς η ακραία επιδείνωση της όρεξης για ανάληψη ρίσκων, μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, πυροδότησε ένα κύμα ρευστοποιήσεων σε long θέσεις.

Οι κινεζικές αγορές έκλεισαν με κέρδη καθώς το Πεκίνο έθεσε έναν πιο ήπιο στόχο ανάπτυξης και υπόσχεται τόνωση της οικονομίας.

Οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite αυξήθηκαν κατά 1% και 0,64% αντίστοιχα, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε πιο ήπια κέρδη 0,3%.

Το Πεκίνο έθεσε την Πέμπτη στόχο για το ΑΕΠ 4,5% έως 5% για το 2026, ελαφρώς χαμηλότερο από την ανάπτυξη 5% που έχει επιτύχει η Κίνα τα τελευταία τρία χρόνια. Ο στόχος είναι ο ασθενέστερος ετήσιος στόχος ανάπτυξης της Κίνας από το 1991.

Οι αναλυτές της ING ανέφεραν ότι ο στόχος δεν προκάλεσε έκπληξη, ειδικά καθώς το Πεκίνο εργάζεται για να ενισχύσει την υστέρηση στην εγχώρια κατανάλωση, η οποία έχει αποτελέσει σημαντικό τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 1,9% με τις μετοχές των τοπικών τραπεζών να ανακάμπτουν απότομα.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε κέρδη 0,4%, ωστόσο, τα μεγαλύτερα κέρδη στον ASX συγκρατήθηκαν από τις απώλειες σε μεγάλες μετοχές εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των BHP Group Ltd και Rio Tinto.