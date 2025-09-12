Ασία: Άγγιξαν εκ νέου ιστορικά υψηλά Κίνα, Ιαπωνία και Ν. Κορέα

Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν την ανοδική πορεία της Wall Street την Παρασκευή, με τον Nikkei και τον Kospi να πλησιάζουν και πάλι νέα ρεκόρ με φόντο την επικείμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Συνολικά, οι δείκτες στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν έφτασαν ή πλησίασαν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι κινεζικές αγορές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, ωθούμενες από τις προσδοκίες για αύξηση των κερδών που σχετίζονται με την Τεχνητή Nοημοσύνη.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ήταν το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο που ουσιαστικά ξεπεράστηκε για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα,

«Είναι ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα για τους αξιωματούχους της Fed που προετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων», δήλωσε η Veronica Clark, οικονομολόγος της Citi.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε μειώσεις των επιτοκίων κατά 125 μονάδες βάσης στις επόμενες πέντε συνεδριάσεις της FOMC, με αυξανόμενο κίνδυνο η Fed να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια κάτω από το 3%».

Οι αγορές αναμένουν 100% πιθανότητα μείωσης κατά 0,25% σε 4,00%-4,25% την επόμενη εβδομάδα και αύξησαν την πιθανότητα δύο περαιτέρω χαλαρώσεων φέτος σε περίπου 90%.

Η αγορά κρατικών ομολόγων έχει ήδη χαλαρώσει σε αναμονή, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στις ΗΠΑ να υποχωρούν κατά 20 μονάδες βάσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάτι που ουσιαστικά ισοδυναμεί με μείωση των επιτοκίων, δεδομένου ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων συνδέονται με τις αποδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε αύξηση % σε ένα άλλο ιστορικό υψηλό, φέρνοντας τα κέρδη αυτής της εβδομάδας στο 4,1%. Η Νότια Κορέα σημείωσε αύξηση 1,54%, φέρνοντας την εβδομαδιαία άνοδο της σε σχεδόν 6%.

Ο δείκτης για τις blue chips μετοχές CSI300 παρέμεινε σταθερές, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022, ενώ ο ευρύτερος δείκτης της MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 1,2%.

Οι μετοχές των Alibaba και Baidu που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 6% και 10% αντίστοιχα, αφού και οι δύο εταιρείες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα δικά τους εσωτερικά τσιπ για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Information την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alibaba χρησιμοποιεί τα τσιπ της για μικρότερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης από τις αρχές του έτους, ενώ η Baidu δοκιμάζει το τσιπ Kunlun P800 για την εκπαίδευση νέων εκδόσεων του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Ernie, με τις δύο εταιρείες να αντικαθιστούν εν μέρει τα τσιπ της Nvidia κατά τη διαδικασία.