Απωλειών συνέχεια στις ευρωαγορές υπό τον φόβο του εμπορικού πολέμου - Προς μεγάλη πτώση και η Wall Street

Στο «κόκκινο» κινούνται για την Τρίτη τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, μετά από τις έντονες απώλειες για την πρώτη μέρα της εβδομάδας και καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς συνεχίζονται οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών έρχονται οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Ο Τραμπ απειλεί να αυξήσει τους δασμούς σε μεγάλες οικονομίες της ΕΕ εφόσον δεν συμφωνήσουν με τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία, ενώ παράλληλα ανέφερε πως εξετάζει την επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά εφόσον το Παρίσι δεν λάβει μέρος στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα ελέγχεται από εκείνον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα όσα θα διαδραματιστούν μεταξύ του Τραμπ και ηγετών της ΕΕ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός τα επόμενα 24ωρα.

Εξάλλου και στα μάκρο της ημέρας, η αύξηση των μισθών στη Βρετανία κατέγραψε οριακή επιβράδυνση για τον Νοέμβριο του 2025, την ώρα που το ποσοστό της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στο 5,1%.

Στη Γερμανία, δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) υποχώρησε κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Η πτώση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι προέβλεπαν μια ηπιότερη κάμψη της τάξης του 2%, και επιβεβαιώνει την τάση αποκλιμάκωσης των πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εικόνα στα ταμπλό

Μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε 0,64% στις 603 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 έπεφτε 0,55% στις 5.892 μονάδες.

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 διολίσθαινε 0,76% στις 10.117 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX έχανε 0,83% στις 24.754 μονάδες.

Στο Παρίσι ο CAC 40 συγκέντρωνε πτώση 0,74% στις 8.052 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, απώλειες 0,66% εμφάνιζε ο FTSE MIB στο Μιλάνο και υποχώρηση 0,72% κατέγραφε ο IBEX 35 στη Μαδρίτη.

Τα futures της Wall Street

Το αρνητικό κλίμα που προκαλείται στις αγορές από τις γεωπολιτικές εξελίξεις αποτυπώνεται και στην κίνηση των futures του αμερικανικού χρηματιστηρίου, που επανέρχεται σε λειτουργία μετά από την αργία της Δευτέρας για την Ημέρα του Μαρτίν Λούθερ Κινγκ στις ΗΠΑ.

Στις 11:00 της Τρίτης τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν 1,5%, τα futures του S&P 500 έπεφταν 1,56% και τα futures του Nasdaq έχαναν 1,85%.

Πέρα από τις αντιδράσεις των επενδυτών στις γεωπολιτικές εξελίξεις, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Μέσα στην Τρίτη θα ανακοινώσουν τα μεγέθη του τετάρτου τριμήνου του 2025 -μεταξύ άλλων- οι Netflix, Intel, Johnson & Johnson και Charles Schwab.