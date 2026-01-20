Βρετανία: Μικρή επιβράδυνση στην αύξηση των μισθών - Στο 5,1% η ανεργία

Οριακή κάμψη εμφάνισε η αύξηση των μισθών στη Βρετανία για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS).

⁠Η ετήσια αύξηση των μισθών στη Βρετανία, εξαιρουμένων των μπόνους, διαμορφώθηκε στο 4,5% έναντι αύξησης 4,6% για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Το 4,5% ήταν εντός της εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,1%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Οκτώβριο και όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) παρακολουθεί τους μισθούς ως δείκτη για το πόσο καιρό είναι πιθανό να διαρκέσει ο υψηλός πληθωρισμός στη Βρετανία.

Για τις επόμενες κινήσεις της BoE επί τη νομισματική της πολιτικής, οι αγορές έχουν «κλειδώσει» πως θα υπάρξει μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας -κατά 25 μονάδες βάσης- μέσα στο 2026.