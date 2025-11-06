Απώλειες στις ευρωαγορές, με την προσοχή στα επιτόκια της BoE

Εν μέσω πιέσεων κινούνται και για την Πέμπτη τα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο μιας «φούσκας» στον τεχνολογικό κλάδο και την προσοχή να εστιάζεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Αργότερα μέσα στη μέρα, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) θα ανακοινώσει την απόφαση για τη νομισματική της πολιτική, με τους αναλυτές να εμφανίζονται «διχασμένοι» για εάν θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων στη βρετανική οικονομία.

Υπενθυμίζεται πως η BoE θέλει να μειώσει τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο προς το 2% για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία, επίπεδο πολύ μακριά από τα τωρινά 3,8%, την ώρα που η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάμερ συνεχίζει να δέχεται πιέσεις για την πολιτική των μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

Μένοντας στο πεδίο των κεντρικών τραπεζών και μεταφερόμενοι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τον Δεκεμβρίου χάνουν τη δυναμινή τους.

Οι αγορές δίνουν 61% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Προ ημερών οι αντίστοιχες πιθανότητες ήταν στο 70%, ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις απόψεις των επενδυτών για τη νομισματική πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ακόμα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα ακροάσεις σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπόθεση θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις στην εμπορική πολιτική, και οι αγορές παρακολουθούν τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η εικόνα στα ταμπλό