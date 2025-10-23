Ανοδικά η Wall Street, με οδηγό τα εταιρικά αποτελέσματα και εν αναμονή των ανακοινώσεων της Fed

Ανοδικά κινούνται για την Πέμπτη οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα πριν από τις ανακοινώσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Μετά από τις 19:45 (ώρα Ελλάδας), ο Dow Jones κέρδιζε 0,16% στις 46.665 μονάδες, ο S&P 500 ανέβαινε 0,48% στις 6.731 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύονταν 0,75% στις 22.911 μονάδες.

Στο πλαίσιο της ανόδου του Nasdaq, η μετοχή της Tesla συγκέντρωνε ισχυρά κέρδη μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη. Παράλληλα,η άνοδος κι άλλων μεγάλων τεχνολογικών μετοχών «κουβάλησε» τα θετικά πρόσημα στην Wall Street.

Πέρα από τις κινήσεις των μετοχών που καταγράφονται καθώς οι επενδυτές «κάνουν ταμείο» για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η προσοχή βρίσκεται από τώρα στις ανακοινώσεις που θα κάνει η Fed στις 29 Οκτωβρίου.

Μετά από τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC), την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ακόμα μια αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων της τράπεζας εντός του 2025, την ώρα που το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίζει να «θολώνει» τις εκτιμήσεις των αγορών για τις επόμενες κινήσεις της Fed επί της νομισματικής της πολιτικής.

Εξάλλου, με ιδιαίτερη προσοχή αναμένονται οι εξελίξεις στον εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Την ερχόμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίνπινγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των APEC στη Νότια Κορέα.