Στ. Μνούσιν: Αναβάλλονται οι επιπλέον δασμοί στα κινεζικά προϊόντα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως οι επιπλέον εμπορικοί δασμοί που επρόκειτο να επιβληθούν σε κινεζικά προϊόντα από την ερχόμενη εβδομάδα θα αναβληθούν, σαν αποτέλεσμα της αρχικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών που επετεύχθη σήμερα στην Ουάσινγκτον μετά τις διαβουλεύσεις σε ανώτατο επίπεδο με τη συμμετοχή του προέδρου Ντοναλντ Τραμπ και του Κινέζου αντιπροέδρου Liu He.

Πιο αναλυτικά, σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, δήλωσε πως οι νέοι αυξημένοι δασμοί, από 25% σε 30%, σε εισαγόμενα από την Κίνα αγαθά αξίας 250 δισ. δολαρίων, που θα ετίθεντο σε εφαρμογή από την ερχόμενη Τρίτη, αναβάλλονται.

NEW: Mnuchin confirms the tariff hike on 10/15 will not go forward