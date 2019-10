CNBC: Κατ΄ αρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας για τον εμπορικό πόλεμο

Θετικές εξελίξεις έλαβαν χώρα στο πεδίο των εμπορικών διαπραγματεύσεων Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών καθώς σύμφωνα με το δίκτυο CNBC ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μία «πολύ ουσιαστική αρχική συμφωνία με την Κίνα», ενώ ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι επιπλέον δασμοί των ΗΠΑ που ήταν προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ την ερχόμενη εβδομάδα, τελικά δε θα ισχύσουν.

Πιο αναλυτικά, το CNBC αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για κατ΄αρχήν συμφωνία με την κινεζική αντιπροσωπεία, με την δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων να ξεκινάει σχεδόν αμέσως, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Liu He.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι αρχικές παράμετροι της συμφωνίας θα περιλαμβάνουν την υποχώρηση της Κίνας στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, ενώ οι ΗΠΑ θα μειώσουν το ύψος των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούσιν, ο οποίος ανέφερε πως οι επιπλέον δασμοί σε κινεζικά προϊόντα που ήταν προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα, τελικά δεν θα τεθούν σε ισχύ.

