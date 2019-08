Ντ. Τουσκ: Καμία ρεαλιστική πρόταση στην επιστολή Τζόνσον

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι η επιστολή που έλαβε χθες από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δεν περιλαμβάνει καμία ρεαλιστική εναλλακτική ως προς την δικλείδα ασφαλείας για τα ιρλανδικά σύνορα, το αποκαλούμενο backstop.

«To backstop είναι μια διασφάλιση για την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου στο νησί της Ιρλανδίας εκτός εάν και μέχρι να βρεθεί μια εναλλακτική διευθέτηση.

Αυτοί που είναι αντίθετοι στο backstop και δεν προτείνουν ρεαλιστικές εναλλακτικές στην ουσία υποστηρίζουν την επανεγκατάσταση ενός συνόρου. Ακόμη και αν δεν το παραδέχονται», ανέφερε ο Τουσκ στο Twitter απαντώντας στην χθεσινή επιστολή του Τζόνσον, στην οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός προτείνει στην ΕΕ να αφαιρέσει από τη συμφωνία το backstop.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.