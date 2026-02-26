Τρ. Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ το 2025 - Ιστορικό υψηλό στην εκταμίευση νέων δανείων

Στα 1,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς για το σύνολο του 2025, με τις εκταμιέυσεις νέων δανείων για το περασμένο έτος να σημειώνουν νέο ιστορικό υψηλό, ανερχόμενες στα 13,3 δισ.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε παράλληλα πως «ο στόχος για την συνολική διανομή από τα κέρδη του 2025 αναβαθμίζεται στο 55%, από 50% προηγουμένως, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα σε μετρητά ανά μετοχή (€492 εκατ), επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών».

Ακόμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

• €37,3 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €3,9 δισ. το 2025, υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

• Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €300 εκατ. από τον τομέα της λιανικής. Ειδικότερα καθαρή επέκταση €100 εκατ. για τα στεγαστικά δάνεια το 2025, ένδειξη ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης

• Εκταμίευση νέων δανείων ύψους €13,3 δισ. προς την ελληνική οικονομία το 2025, η καλύτερη ιστορικά επίδοση για την Πειραιώς

• Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €66,1 δισ., αυξημένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5% σε ετήσια βάση

• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 27% ετησίως, στα €14,5 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις

• Ισχυρή κερδοφορία στα €1.070 εκατ. το 2025, η οποία αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €250 εκατ. στο 4ο τρίμηνο

• €0,82 κέρδη ανά μετοχή το 2025 μετά την αφαίρεση του κουπονιού για τα ομόλογα Additional Tier1, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για >€0,80 κέρδη ανά μετοχή

• Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €5,92, αυξημένα κατά 2% ετησίως, απορροφώντας την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, την πληρωμή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025, την ενδιάμεση διανομή ύψους €0,08 ανά μετοχή με τη μορφή επαναγοράς μετοχών το 4ο τρίμηνο, καθώς και την πληρωμή κουπονιών στα ομόλογα Additional Tier1

• Καθαρά έσοδα €723 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 26% ετησίως, και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα 1% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο

• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €696 εκατ. το 2025, στο 26% των καθαρών εσόδων, με τον δείκτη προμηθειών προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,82%, το υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής αγοράς. Τα δάνεια, η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση συνέβαλαν στην αύξηση των προμηθειών

• Ο στόχος για την συνολική διανομή από τα κέρδη του 2025 αναβαθμίζεται στο 55%, από 50% προηγουμένως, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα σε μετρητά ανά μετοχή (€492 εκατ), επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών

Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στιβαρή διαχείριση ισολογισμού

• Λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα στο 33% το 2025, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και σε τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη

• Υγιής ισολογισμός, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,0%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 73% από 65% αντίστοιχα

• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 65% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 216%

Ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

• Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους, του 55% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC

• Απόθεμα περίπου 275 μονάδων βάσης πλέον της εποπτικής απαίτησης P2G (16,0%)

Δήλωση Μεγάλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο CEO Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε τα εξής

«Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,9. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με €4 δις καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €66 δισ. καταθέσεις και €14,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σηματοδοτώντας την αναστροφή της τάσης του τελευταίου έτους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1,0%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα κόστους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% κατά το 4ο τρίμηνο, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση 100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ποσού €200 εκατ σε λίγους μήνες.

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τον στόχο μας για συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €0,08 με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Κατά το 4ο τρίμηνο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή να ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά, και την ενοποιήσαμε στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την εμπορική μας πρόταση. Σχετικά με αυτό, σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο, με διευρυμένες φιλοδοξίες στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών και της ασφάλισης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025, με ικανοποιητική προσέλκυση 60.000 πελατών σε ένα τρίμηνο. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Το 2026, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι νέοι στόχοι μας θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.»