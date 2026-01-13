Snappi: Ξεπέρασε τους 50.000 χρήστες

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζει να αναπτύσσεται η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ξεπέρασε το ορόσημο των 50.000 χρηστών μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας της.

Η επίδοση αυτή την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών neobanks, βάσει του αριθμού πελατών που προσέλκυσαν στο αντίστοιχο διάστημα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο εντάσσεται στο κορυφαίο 10% της σχετικής κατάταξης.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται στον συνδυασμό ελκυστικών προϊόντων, άμεσης εξυπηρέτησης και συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που απαντούν στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη. Η Snappi λειτουργεί ως μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα, εισάγοντας στην ελληνική αγορά ένα απλό και διαφανές μοντέλο banking, με στόχο να καταστήσει τις καθημερινές συναλλαγές πιο εύκολες και προβλέψιμες.

Με έδρα τα Ιωάννινα, η Snappi σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή, μέσα από τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με τη Natech. Το εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή της Πειραιώς να απαντήσει στον αυξανόμενο ανταγωνισμό των διεθνών neobanks, ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων που προχώρησαν στη δημιουργία δικών τους ψηφιακών τραπεζών, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου.

Δίπλα στον σύγχρονο πελάτη

Η Snappi καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών του σύγχρονου πελάτη, προσφέροντας από ψηφιακή κάρτα έως άμεσες συναλλαγές, χωρίς ουρές, χωρίς ψιλά γράμματα και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Παρέχει ελληνικό IBAN για πληρωμές λογαριασμών, υποστήριξη IRIS και δυνατότητα χτισίματος αφορολόγητου, ενσωματώνοντας λειτουργίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα.

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Τραπεζικοί όμιλοι όπως οι ABN, Bankinter, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, Lloyds Banking Group, Santander, Société Générale και Standard Chartered έχουν ακολουθήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UBS, η τάση δημιουργίας τραπεζικών neobanks από παραδοσιακούς ομίλους αναμένεται να συνεχιστεί και το 2025, καθώς οι ψηφιακές τράπεζες κερδίζουν έδαφος σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Τα πλεονεκτήματα

Με το Snappi Pay Later, οι χρήστες μπορούν να αποκτούν αγαθά άμεσα και να τα αποπληρώνουν αργότερα σε τέσσερις άτοκες δόσεις, χωρίς χρήση κάρτας. Παράλληλα, με το Cash Now 2-1-0, έχουν πρόσβαση σε ποσά έως 1.000 ευρώ, με διαδικασία αίτησης που ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά και απόφαση μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το προϊόν αυτό εισάγει ένα διαφορετικό μοντέλο βραχυπρόθεσμου δανεισμού, χωρίς επιτόκιο αλλά με εφάπαξ χρέωση υπηρεσίας, ενώ επιβραβεύει όσους αποπληρώνουν νωρίτερα με χαμηλότερο συνολικό κόστος. Στόχος είναι η ενίσχυση της οικονομικής ευεξίας των χρηστών, με έμφαση στην απλότητα και την προβλεψιμότητα.

Ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί και η πολιτική μηδενικών χρεώσεων για συναλλαγές στο εξωτερικό, χωρίς όρια και εξαιρέσεις. Οι πληρωμές σε ξένο νόμισμα πραγματοποιούνται με πραγματική ισοτιμία Mastercard, στοιχείο που έχει αυξημένη σημασία σε μια περίοδο εντατικοποίησης των διεθνών συναλλαγών.

Η ανταπόκριση των χρηστών είναι ενδεικτική, καθώς περισσότεροι από τους μισούς πελάτες χρησιμοποιούν ενεργά τη Snappi σε μηνιαία βάση. Για το 2026, η neobank προγραμματίζει την κυκλοφορία νέων προϊόντων, την περαιτέρω ενίσχυση των δανειακών λύσεων και τη δυναμική είσοδο στους τομείς των επενδύσεων και της αποταμίευσης, συνοδευόμενη από αναβάθμιση της εμπειρίας της εφαρμογής.

Η πιο «ανθρώπινη» neobank

Παρά τον ψηφιακό της χαρακτήρα, η Snappi επενδύει συστηματικά στην ανθρώπινη εξυπηρέτηση, προσφέροντας υποστήριξη 24/7 από πραγματικούς ανθρώπους και όχι αυτοματοποιημένα συστήματα. Φιλοδοξεί να λειτουργεί ως μια «έξυπνη» επέκταση της καθημερινής οικονομικής ζωής, ιδιαίτερα για χρήστες που διαχειρίζονται τα οικονομικά τους αποκλειστικά μέσω κινητού.

Στο DNA της εντάσσεται και ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, μέσω της πρωτοβουλίας What the Finance, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Στόχος είναι η παροχή πρακτικής γνώσης με απλή γλώσσα, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις.

Παράλληλα, με τη δημιουργία του Snappi Hub, η neobank εισάγει έναν φυσικό χώρο συνάντησης, που λειτουργεί ως κόμβος γνώσης, διαλόγου και εμπειρίας. Δεν πρόκειται για κατάστημα με την παραδοσιακή έννοια, αλλά για ένα σημείο όπου το νέο banking παρουσιάζεται, συζητείται και συνδέεται με την καθημερινότητα, μέσα από εκδηλώσεις, networking και προσωπικές συναντήσεις.

Τέλος, η Snappi ενισχύει την παρουσία της μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλα brands, όπως η Vodafone, η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Public, προσφέροντας επιπλέον αξία στους πελάτες της και εδραιώνοντας τη θέση της στο οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας.